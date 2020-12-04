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04.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА


15:45 04.12.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 декабря 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5697 белорусского рубля, 1 евро – 3,1245 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4615 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0866 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2020
валюта курс
EUR 3.1344
USD 2.5862
RUB 3.4372
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1245 -0.0099
USD 2.5697 -0.0165
RUB 3.4615 +0.0243
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1200 1.1280
USD 2.5660 2.5720
RUB 3.4450 3.4600
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Конвертация в банках
на 04.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2160
EUR/RUB 90.3000 90.8000
USD/RUB 74.3000 74.7000
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