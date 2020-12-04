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04.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:40 04.12.2020

В пятницу, 4 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0165 BYN (-0,64%) до 2,5697 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5862 BYN). Объем торгов: 65 087 900 BYN или 25 329 000 USD.

Курс евро понизился на 0,0099 BYN (-0,32%) до 3,1245 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1344 BYN). Объем торгов: 24 205 400 BYN или 7 747 000 EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0243 BYN (+0,71%) и составил 3,4615 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4372 BYN). Объем торгов: 24 222 000 BYN или 699 750 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,572 и 2,62 рубля; евро между 3,127 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,46 и 3,493 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2020
валюта курс
EUR 3.1344
USD 2.5862
RUB 3.4372
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1245 -0.0099
USD 2.5697 -0.0165
RUB 3.4615 +0.0243
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1200 1.1280
USD 2.5660 2.5720
RUB 3.4450 3.4600
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Конвертация в банках
на 04.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2160
EUR/RUB 90.3000 90.8000
USD/RUB 74.3000 74.7000
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