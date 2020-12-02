В четверг, 3 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вновь подешевел на 0,0019 BYN (-0,07%) до 2,5862 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5881 BYN). Объем торгов составил 104 518 000 BYN или 40 414 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0095 BYN (+0,3%) до 3,1344 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1249 BYN). Объем торгов: 37 508 900 BYN или 11 967 000 EUR.

Российский рубль поднялся на 0,0125 BYN (+0,37%) и составил 3,4372 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4247 BYN). Объем торгов: 12 522 600 BYN или 364 330 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,64 рубля; евро между 3,135 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,442 и 3,5 рубля.