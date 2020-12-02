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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ


14:35 03.12.2020

В четверг, 3 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вновь подешевел на 0,0019 BYN (-0,07%) до 2,5862 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5881 BYN). Объем торгов составил 104 518 000 BYN или 40 414 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0095 BYN (+0,3%) до 3,1344 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1249 BYN). Объем торгов: 37 508 900 BYN или 11 967 000 EUR.

Российский рубль поднялся на 0,0125 BYN (+0,37%) и составил 3,4372 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4247 BYN). Объем торгов: 12 522 600 BYN или 364 330 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,64 рубля; евро между 3,135 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,442 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2020
валюта курс
EUR 3.1249
USD 2.5881
RUB 3.4247
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Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1249 +0.0249
USD 2.5881 -0.0024
RUB 3.4247 +0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1320 3.1350
USD 2.5860 2.5900
RUB 3.4330 3.4420
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Конвертация в банках
на 03.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2080 1.2120
EUR/RUB 90.9000 91.4000
USD/RUB 75.2000 75.5000
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