ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 3 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

15:44 02.12.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 декабря 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5881 белорусского рубля, 1 евро – 3,1249 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4247 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,1056 белорусского рубля.