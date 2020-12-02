В среду, 2 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0024 BYN (-0,09%) до 2,5881 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5905 BYN). Объем торгов составил 87 114 100 BYN или 33 660 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0249 BYN (+0,8%) до 3,1249 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1 BYN). Объем торгов: 17 618 300 BYN или 5 638 000 EUR.

Российский рубль поднялся на 0,0261 BYN (+0,77%) и составил 3,4247 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3986 BYN). Объем торгов: 37 652 300 BYN или 1 099 450 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,64 рубля; евро между 3,125 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,5 рубля.