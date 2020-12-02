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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 2 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:53 02.12.2020

В среду, 2 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0024 BYN (-0,09%) до 2,5881 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5905 BYN). Объем торгов составил 87 114 100 BYN или 33 660 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0249 BYN (+0,8%) до 3,1249 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1 BYN). Объем торгов: 17 618 300 BYN или 5 638 000 EUR.

Российский рубль поднялся на 0,0261 BYN (+0,77%) и составил 3,4247 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3986 BYN). Объем торгов: 37 652 300 BYN или 1 099 450 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,64 рубля; евро между 3,125 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2020
валюта курс
EUR 3.1000
USD 2.5905
RUB 3.3986
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1249 +0.0249
USD 2.5881 -0.0024
RUB 3.4247 +0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1220 3.1250
USD 2.5910 2.5950
RUB 3.4200 3.4250
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Конвертация в банках
на 02.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2010 1.2050
EUR/RUB 91.1000 91.5000
USD/RUB 75.7000 76.0500
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