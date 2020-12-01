ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 2 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

15:57 01.12.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 декабря 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5905 белорусского рубля, 1 евро – 3,1000 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3986 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0674 белорусского рубля.