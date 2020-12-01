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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ 1 ДЕКАБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ
13:58 01.12.2020
Во вторник, 1 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,0032 BYN (+0,12%) до 2,5905 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5873 BYN). Объем торгов составил 59 650 500 BYN или 23 027 000 USD.
Курс евро вырос на 0,0013 BYN (+0,04%) до 3,1 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0987 BYN). Объем торгов: 9 703 040 BYN или 3 130 000 EUR.
Российский рубль также поднялся на 0,0004 BYN (>0%) и составил 3,3986 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3982 BYN). Объем торгов: 29 978 700 BYN или 882 100 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,593 и 2,64 рубля; евро между 3,104 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,404 и 3,45 рубля.
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