ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ 1 ДЕКАБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


13:58 01.12.2020

Во вторник, 1 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,0032 BYN (+0,12%) до 2,5905 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5873 BYN). Объем торгов составил 59 650 500 BYN или 23 027 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0013 BYN (+0,04%) до 3,1 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0987 BYN). Объем торгов: 9 703 040 BYN или 3 130 000 EUR.

Российский рубль также поднялся на 0,0004 BYN (>0%) и составил 3,3986 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3982 BYN). Объем торгов: 29 978 700 BYN или 882 100 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,593 и 2,64 рубля; евро между 3,104 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,404 и 3,45 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2020
валюта курс
EUR 3.0987
USD 2.5873
RUB 3.3982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1000 +0.0013
USD 2.5905 +0.0032
RUB 3.3986 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0980 3.1040
USD 2.5880 2.5930
RUB 3.3940 3.4040
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 91.1000 91.4000
USD/RUB 76.1000 76.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте