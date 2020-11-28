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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 НОЯБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:26 30.11.2020

В понедельник, 30 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил рост на 0,0056 BYN (+0,22%) до 2,5873 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5817 BYN). Объем торгов составил 103 486 000 BYN или 39 998 000 USD.

Курс евро также повысился на 0,0193 BYN (+0,63%) до 3,0987 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0794 BYN). Объем торгов: 22 105 900 BYN или 7 134 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подешевел 0,0074 BYN (-0,22%) и составил 3,3982 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4056 BYN). Объем торгов: 16 614 700 BYN или 488 930 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,589 и 2,63 рубля; евро между 3,102 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,398 и 3,42 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2020
валюта курс
EUR 3.0794
USD 2.5817
RUB 3.4056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0987 +0.0193
USD 2.5873 +0.0056
RUB 3.3982 -0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0970 3.1020
USD 2.5860 2.5890
RUB 3.3900 3.3980
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Конвертация в банках
на 30.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 91.2000 91.4300
USD/RUB 76.2000 76.4500
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