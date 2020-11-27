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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 27 НОЯБРЯ ВНОВЬ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕМ ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮАМ
13:56 27.11.2020
В последний день биржевой недели, 27 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0147 BYN (+0,57%) до 2,5817 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,567 BYN). Объем торгов составил: 15 740 900 BYN или 6 097 000 USD.
Курс евро вырос на 0,0208 BYN (+0,68%) до 3,0794 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0586 BYN). Объем торгов: 15 205 900 BYN или 4 938 000 EUR.
В свою очередь российский рубль подорожал ровно на ту же сумму, что и день назад - 0,008 BYN (+0,24%) и составил 3,4056 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3976 BYN). Объем торгов: 24 474 500 BYN или 718 650 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,588 и 2,62 рубля; евро между 3,084 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,4 и 3,422 рубля.
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