ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

15:36 26.11.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 ноября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5670 белорусского рубля, 1 евро – 3,0586 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3976 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0188 белорусского рубля.