В четверг, 26 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,007 BYN (+0,27%) до 2,567 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,56 BYN). Объем торгов составил 27 233 200 BYN или 10 609 000 USD.

Курс евро поднялся на 0,0148 BYN (+0,49%) до 3,0586 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0438 BYN). Объем торгов: 20 330 500 BYN или 6 647 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0082 BYN (+0,24%) и составил 3,3976 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3894 BYN). Объем торгов: 8 959 740 BYN или 263 710 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,572 и 2,59 рубля; евро между 3,062 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,393 и 3,45 рубля.