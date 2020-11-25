ООО «Евроторг» с 25 ноября 2020 года начинает размещение облигаций для юридических и физических лиц.

Номинал одной облигации — 1000 долларов США. Ставка дохода фиксированная и равна 7% годовых в долларах США. Срок обращения облигаций — 5 лет. Объем эмиссии — 5 млн долларов США.

Для информации: сегодня максимальная ставка по вкладам в долларах США в нашей стране составляет 2,75% годовых.

ООО «Евроторг» является лидером на рынке розничной торговли Беларуси и крупнейшим в стране работодателем. Компания была основана в 1993 году и сегодня насчитывает 905 магазинов в 323 населенных пунктах страны. В «Евроторге» работает более 35 000 сотрудников. За последние 12 месяцев выручка компании составила 4,9 млрд рублей, что эквивалентно 2,2 млрд долларов США.

Доход по облигациям выплачивается ежеквартально. Выплата дохода и погашение производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты дохода (погашения). При необходимости в период срока обращения облигации могут быть проданы на вторичном рынке через брокера.

Облигации компании «Евроторг» можно приобрести, обратившись в точки брокерского обслуживания клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк», список которых размещен на сайте банка, или дистанционно через интернет-банкинг.

При первом обращении в Беларусбанк с покупателем будет заключен договор на брокерское обслуживание и открыт счет «депо», на котором будут учитываться купленные облигации. Одновременно в банке откроют текущий счет, на который в дальнейшем будут зачисляться проценты, а также средства при погашении облигаций (в случае отсутствия ранее открытого в Беларусбанке счета).

Далее оформляется поручение на покупку облигаций, покупатель оплачивает необходимую денежную сумму, и Беларусбанк, согласно поручению клиента, приобретает на бирже облигации, которые зачисляются на счет «депо» покупателя.

Покупка облигаций производится за белорусские рубли исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки. Для покупки облигаций физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт.

Приобрести облигации со ставкой 7% годовых в долларах США можно, не выходя из дома — с помощью интернет-банкинга Беларусбанка.

Операция доступна для лиц, имеющих платежную карту Беларусбанка и подключенный интернет-банкинг. При этом счет «депо» (в случае его отсутствия) будет открыт автоматически при совершении операции по покупке облигации. Через интернет-банкинг облигации могут быть приобретены в любое удобное время — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Комиссии с покупателей облигаций не берутся.