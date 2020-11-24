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25.11.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 НОЯБРЯ ВНОВЬ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕМ ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


14:18 25.11.2020

В среду, 25 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0052 BYN (+0,2%) до 2,56 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5548 BYN). Объем торгов составил 34 872 800 BYN или 13 622 000 USD.

Курс евро поднялся на 0,0143 BYN (+0,47%) до 3,0438 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0295 BYN). Объем торгов: 9 216 690 BYN или 3 028 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0209 BYN (+0,62%) и составил 3,3894 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3685 BYN). Объем торгов: 27 112 400 BYN или 799 920 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,564 и 2,59 рубля; евро между 3,048 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,386 и 3,45 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2020
валюта курс
EUR 3.0295
USD 2.5548
RUB 3.3685
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Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0295 +0.0011
USD 2.5548 +0.0034
RUB 3.3685 +0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0450 3.0500
USD 2.5600 2.5640
RUB 3.3800 3.3860
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Конвертация в банках
на 25.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1900
EUR/RUB 89.9000 90.4000
USD/RUB 75.6000 76.0000
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