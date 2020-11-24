В среду, 25 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0052 BYN (+0,2%) до 2,56 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5548 BYN). Объем торгов составил 34 872 800 BYN или 13 622 000 USD.

Курс евро поднялся на 0,0143 BYN (+0,47%) до 3,0438 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0295 BYN). Объем торгов: 9 216 690 BYN или 3 028 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0209 BYN (+0,62%) и составил 3,3894 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3685 BYN). Объем торгов: 27 112 400 BYN или 799 920 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,564 и 2,59 рубля; евро между 3,048 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,386 и 3,45 рубля.