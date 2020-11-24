Во вторник, 24 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0034 BYN (+0,13%) до 2,5548 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5514 BYN). Объем торгов составил 42 601 200 BYN или 16 675 000 USD.

Курс евро также поднялся на 0,0011 BYN (+0,04%) до 3,0295 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0284 BYN). Объем торгов: 16 189 800 BYN или 5 344 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0027 BYN (+0,08%) и составил 3,3685 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3658 BYN). Объем торгов: 12 552 400 BYN или 372 640 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,557 и 2,59 рубля; евро между 3,037 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,367 и 3,4 рубля.