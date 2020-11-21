ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

16:06 23.11.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 ноября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5514 белорусского рубля, 1 евро – 3,0284 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3658 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9898 белорусского рубля.