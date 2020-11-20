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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ 23 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:03 23.11.2020
В понедельник, 23 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0008 BYN (-0,03%) до 2,5514 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5522 BYN). Объем торгов составил 49 213 500 BYN или 19 289 000 USD.
Курс евро также снизился на 0,0016 BYN (-0,05%) до 3,0284 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,03 BYN). Объем торгов: 10 572 200 BYN или 3 491 000 EUR.
В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0099 BYN (+0,3%) и составил 3,3658 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3559 BYN). Объем торгов: 22 610 200 BYN или 671 760 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,57 и 2,59 рубля; евро между 3,034 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,366 и 3,4 рубля.
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