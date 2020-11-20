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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ 23 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:03 23.11.2020

В понедельник, 23 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0008 BYN (-0,03%) до 2,5514 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5522 BYN). Объем торгов составил 49 213 500 BYN или 19 289 000 USD.

Курс евро также снизился на 0,0016 BYN (-0,05%) до 3,0284 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,03 BYN). Объем торгов: 10 572 200 BYN или 3 491 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0099 BYN (+0,3%) и составил 3,3658 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3559 BYN). Объем торгов: 22 610 200 BYN или 671 760 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,57 и 2,59 рубля; евро между 3,034 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,366 и 3,4 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2020
валюта курс
EUR 3.0300
USD 2.5522
RUB 3.3559
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0300 +0.0014
USD 2.5522 -0.0042
RUB 3.3559 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0330 3.0340
USD 2.5530 2.5570
RUB 3.3600 3.3660
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Конвертация в банках
на 23.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1890
EUR/RUB 90.0000 90.5000
USD/RUB 75.9000 76.3000
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