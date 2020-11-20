В пятницу, 20 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0042 BYN (-0,16%) до 2,5522 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5564 BYN). Объем торгов составил 76 144 900 BYN или 29 835 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0014 BYN (+0,05%) до 3,03 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0286 BYN). Объем торгов: 20 410 200 BYN или 6 736 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0047 BYN (+0,14%) и составил 3,3559 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3512 BYN). Объем торгов: 16 302 500 BYN или 485 790 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,556 и 2,599 рубля; евро между 3,031 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,353 и 3,41 рубля.