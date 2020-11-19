ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 20 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

16:02 19.11.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 ноября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5564 белорусского рубля, 1 евро – 3,0286 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3512 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0524 белорусского рубля