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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ 19 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ
13:43 19.11.2020
В четверг, 19 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0036 BYN (+0,14%) до 2,5564 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5528 BYN). Объем торгов составил 57 633 900 BYN или 22 545 000 USD.
Курс евро понизился на 0,0033 BYN (-0,11%) до 3,0286 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0319 BYN). Объем торгов: 25 164 400 BYN или 8 309 000 EUR.
Российский рубль подешевел на 0,0098 BYN (-0,29%) и составил 3,3512 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,361 BYN). Объем торгов: 21 110 800 BYN или 629 940 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,564 и 2,599 рубля; евро между 3,032 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,349 и 3,4 рубля.
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