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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ 19 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:43 19.11.2020

В четверг, 19 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0036 BYN (+0,14%) до 2,5564 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5528 BYN). Объем торгов составил 57 633 900 BYN или 22 545 000 USD.

Курс евро понизился на 0,0033 BYN (-0,11%) до 3,0286 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0319 BYN). Объем торгов: 25 164 400 BYN или 8 309 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0098 BYN (-0,29%) и составил 3,3512 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,361 BYN). Объем торгов: 21 110 800 BYN или 629 940 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,564 и 2,599 рубля; евро между 3,032 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,349 и 3,4 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2020
валюта курс
EUR 3.0319
USD 2.5528
RUB 3.3610
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0286 -0.0033
USD 2.5564 +0.0036
RUB 3.3512 -0.0098
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0270 3.0320
USD 2.5590 2.5640
RUB 3.3400 3.3500
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Конвертация в банках
на 19.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1840
EUR/RUB 90.4000 90.9000
USD/RUB 76.5000 76.9000
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