ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

16:34 18.11.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 ноября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5528 белорусского рубля, 1 евро – 3,0319 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3610 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0737 белорусского рубля.