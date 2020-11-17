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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ 18 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ


14:05 18.11.2020

В среду, 18 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0031 BYN (-0,12%) до 2,5528 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5559 BYN). Объем торгов составил 46 598 400 BYN или 18 254 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0008 BYN (+0,03%) до 3,0319 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0311 BYN). Объем торгов: 10 599 500 BYN или 3 496 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0117 BYN (+0,35%) и составил 3,361 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3493 BYN). Объем торгов: 25 098 000 BYN или 746 740 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,554 и 2,59 рубля; евро между 3,033 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,36 и 3,42 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2020
валюта курс
EUR 3.0311
USD 2.5559
RUB 3.3493
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Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0311 -0.0037
USD 2.5559 -0.0055
RUB 3.3493 +0.0205
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0280 3.0330
USD 2.5510 2.5530
RUB 3.3520 3.3600
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Конвертация в банках
на 18.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1880
EUR/RUB 89.9000 90.4000
USD/RUB 75.9000 76.2000
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