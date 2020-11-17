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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ 18 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ
14:05 18.11.2020
В среду, 18 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0031 BYN (-0,12%) до 2,5528 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5559 BYN). Объем торгов составил 46 598 400 BYN или 18 254 000 USD.
Курс евро вырос на 0,0008 BYN (+0,03%) до 3,0319 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0311 BYN). Объем торгов: 10 599 500 BYN или 3 496 000 EUR.
Российский рубль подорожал на 0,0117 BYN (+0,35%) и составил 3,361 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3493 BYN). Объем торгов: 25 098 000 BYN или 746 740 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,554 и 2,59 рубля; евро между 3,033 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,36 и 3,42 рубля.
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