ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

15:24 17.11.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 ноября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5559 белорусского рубля, 1 евро – 3,0311 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3493 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0939 белорусского рубля.