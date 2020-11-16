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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ 17 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:44 17.11.2020

Во вторник, 17 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0055 BYN (-0,21%) до 2,5559 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5614 BYN). Объем торгов составил 72 557 300 BYN или 24 485 300 USD.

Курс евро также опустился на 0,0037 BYN (-0,12%) до 3,0311 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0348 BYN). Объем торгов: 13 727 800 BYN или 4 529 000 EUR.

Курс российского рубля продолжил свой рост на 0,0205 BYN (+0,62%) и составил 3,3493 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3288 BYN). Объем торгов: 24 485 300 BYN или 731 060 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,561 и 2,6 рубля; евро между 3,039 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,345 и 3,4 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2020
валюта курс
EUR 3.0348
USD 2.5614
RUB 3.3288
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0348 +0.0029
USD 2.5614 -0.0054
RUB 3.3288 +0.0073
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0320 3.0390
USD 2.5560 2.5610
RUB 3.3330 3.3450
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Конвертация в банках
на 17.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 90.6000 91.2200
USD/RUB 76.4000 76.8000
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