Во вторник, 17 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0055 BYN (-0,21%) до 2,5559 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5614 BYN). Объем торгов составил 72 557 300 BYN или 24 485 300 USD.

Курс евро также опустился на 0,0037 BYN (-0,12%) до 3,0311 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0348 BYN). Объем торгов: 13 727 800 BYN или 4 529 000 EUR.

Курс российского рубля продолжил свой рост на 0,0205 BYN (+0,62%) и составил 3,3493 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3288 BYN). Объем торгов: 24 485 300 BYN или 731 060 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,561 и 2,6 рубля; евро между 3,039 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,345 и 3,4 рубля.