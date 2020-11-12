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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ 16 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ
13:50 16.11.2020
В понедельник, 16 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара продолжил снижение по отношению к белорусскому рублю на 0,0054 BYN (-0,21%) до 2,5614 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5668 BYN). Объем торгов составил 64 086 000 BYN или 25 020 000 USD.
В свою очередь курс евро незначительно вырос на 0,0029 BYN (+0,1%) до 3,0348 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0319 BYN). Объем торгов: 27 641 200 BYN или 9 108 000 EUR.
Курс российского рубля укрепился на 0,0073 BYN (+0,22%) и составил 3,3288 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3215 BYN). Объем торгов: 21 633 100 BYN или 649 880 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,563 и 2,6 рубля; евро между 3,036 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,328 и 3,4 рубля.
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