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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ 13 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


14:16 13.11.2020

В пятницу, 13 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно снизился на 0,0012 BYN (-0,05%) до 2,5668 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,568 BYN). Объем торгов составил 96 543 000 BYN или 37 612 000 USD.

В свою очередь курс евро вырос на 0,0072 BYN (+0,24%) до 3,0319 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0247 BYN). Объем торгов: 32 107 600 BYN или 10 590 000 EUR.

Курс российского рубля упал на 0,0104 BYN (-0,31%) и составил 3,3215 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3319 BYN). Объем торгов: 10 472 100 BYN или 315 280 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,568 и 2,6 рубля; евро между 3,034 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,321 и 3,42 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2020
валюта курс
EUR 3.0247
USD 2.5680
RUB 3.3319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0247 +0.0063
USD 2.5680 +0.0129
RUB 3.3319 -0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0260 3.0340
USD 2.5650 2.5680
RUB 3.3100 3.3210
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Конвертация в банках
на 13.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 91.2000 91.7800
USD/RUB 77.3000 77.8000
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