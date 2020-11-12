|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ 13 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ, НО ОСЛАБ К ЕВРО
14:16 13.11.2020
В пятницу, 13 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно снизился на 0,0012 BYN (-0,05%) до 2,5668 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,568 BYN). Объем торгов составил 96 543 000 BYN или 37 612 000 USD.
В свою очередь курс евро вырос на 0,0072 BYN (+0,24%) до 3,0319 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0247 BYN). Объем торгов: 32 107 600 BYN или 10 590 000 EUR.
Курс российского рубля упал на 0,0104 BYN (-0,31%) и составил 3,3215 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3319 BYN). Объем торгов: 10 472 100 BYN или 315 280 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,568 и 2,6 рубля; евро между 3,034 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,321 и 3,42 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
Курсы в банках
на 13.11.2020
Конвертация в банках
на 13.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте