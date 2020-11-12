В пятницу, 13 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно снизился на 0,0012 BYN (-0,05%) до 2,5668 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,568 BYN). Объем торгов составил 96 543 000 BYN или 37 612 000 USD.

В свою очередь курс евро вырос на 0,0072 BYN (+0,24%) до 3,0319 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0247 BYN). Объем торгов: 32 107 600 BYN или 10 590 000 EUR.

Курс российского рубля упал на 0,0104 BYN (-0,31%) и составил 3,3215 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3319 BYN). Объем торгов: 10 472 100 BYN или 315 280 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,568 и 2,6 рубля; евро между 3,034 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,321 и 3,42 рубля.