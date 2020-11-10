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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ 12 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:00 12.11.2020

В четверг, 12 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0129 BYN (+0,5%) до 2,568 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5551 BYN). Объем торгов составил 96 960 100 BYN или 37 757 000 USD.

Курс евро также вырос на 0,0063 BYN (+0,21%) до 3,0247 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0184 BYN). Объем торгов: 20 056 600 BYN или 6 631 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0227 BYN (-0,68%) и составил 3,3319 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3546 BYN). Объем торгов: 9 770 080 BYN или 293 230 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,566 и 2,6 рубля; евро между 3,024 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,334 и 3,42 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2020
валюта курс
EUR 3.0184
USD 2.5551
RUB 3.3546
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0256 -0.0361
USD 2.5569 -0.0201
RUB 3.3493 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0220 3.0290
USD 2.5640 2.5660
RUB 3.3260 3.3340
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Конвертация в банках
на 12.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1820
EUR/RUB 90.5500 91.2000
USD/RUB 77.0000 77.4000
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