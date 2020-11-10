ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

16:00 11.11.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 ноября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5551 белорусского рубля, 1 евро – 3,0184 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3546 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0745 белорусского рубля.