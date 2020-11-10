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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ 11 НОЯБРЯ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ВНОВЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:59 11.11.2020

В среду, 11 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю несколько снизился на 0,0018 BYN (-0,07%) до 2,5551 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5569 BYN). Объем торгов составил 43 902 600 BYN или 17 182 000 USD.

Курс евро упал на 0,0072 BYN (-0,24%) до 3,0184 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0256 BYN). Объем торгов: 19 055 100 BYN или 6 313 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0053 BYN (+0,16%) и составил 3,3546 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3493 BYN). Объем торгов: 36 928 200 BYN или 1 100 820 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,558 и 2,6 рубля; евро между 3,016 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,352 и 3,42 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2020
валюта курс
EUR 3.0256
USD 2.5569
RUB 3.3493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0256 -0.0361
USD 2.5569 -0.0201
RUB 3.3493 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0150
USD 2.5520 2.5570
RUB 3.3430 3.3520
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Конвертация в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.7300 90.3000
USD/RUB 76.3000 76.6000
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