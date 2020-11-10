В среду, 11 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю несколько снизился на 0,0018 BYN (-0,07%) до 2,5551 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5569 BYN). Объем торгов составил 43 902 600 BYN или 17 182 000 USD.

Курс евро упал на 0,0072 BYN (-0,24%) до 3,0184 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0256 BYN). Объем торгов: 19 055 100 BYN или 6 313 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0053 BYN (+0,16%) и составил 3,3546 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3493 BYN). Объем торгов: 36 928 200 BYN или 1 100 820 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,558 и 2,6 рубля; евро между 3,016 и 3,08 рубля; 100 российских рублей между 3,352 и 3,42 рубля.