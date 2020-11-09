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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:40 10.11.2020

Во вторник, 10 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0201 BYN (-0,78%) до 2,5569 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,577 BYN). Объем торгов составил 66 651 700 BYN или 26 067 000 USD.

Евро подешевел на 0,0361 BYN (-1,18%) до 3,0256 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0617 BYN). Объем торгов: 16 719 600 BYN или 5 526 000 EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0051 BYN (+0,15%) и составил 3,3493 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3442 BYN). Объем торгов: 18 099 700 BYN или 540 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,557 и 2,6 рубля; евро между 3,019 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,349 и 3,42 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2020
валюта курс
EUR 3.0617
USD 2.5770
RUB 3.3442
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0617 +0.008
USD 2.5770 -0.001
RUB 3.3442 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0190
USD 2.5520 2.5570
RUB 3.3300 3.3460
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Конвертация в банках
на 10.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 90.0000 90.6000
USD/RUB 76.4000 76.9000
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