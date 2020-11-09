Во вторник, 10 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0201 BYN (-0,78%) до 2,5569 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,577 BYN). Объем торгов составил 66 651 700 BYN или 26 067 000 USD.

Евро подешевел на 0,0361 BYN (-1,18%) до 3,0256 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0617 BYN). Объем торгов: 16 719 600 BYN или 5 526 000 EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0051 BYN (+0,15%) и составил 3,3493 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3442 BYN). Объем торгов: 18 099 700 BYN или 540 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,557 и 2,6 рубля; евро между 3,019 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,349 и 3,42 рубля.