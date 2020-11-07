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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВИЛ АТТЕСТАЦИЮ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
17:13 09.11.2020
Министерство финансов Беларуси приостановило аттестацию и переаттестацию специалистов рынка ценных.
«С целью предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019, Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь сообщает, что аттестация и переаттестация специалистов рынка ценных бумаг приостановлена по 10 января 2021 года», - говорится в сообщении Минфина.
В нем также отмечается, что лица, у которых с 26 марта 2020 года по 10 января 2021 года истекает (истек) срок действия квалификационного аттестата, смогут подать документы и пройти переаттестацию, а при необходимости также и обучение на курсах повышения квалификации специалистов рынка ценных бумаг, после возобновления их проведения.
Приостановление осуществления аттестации и переаттестации специалистов рынка ценных бумаг в период с 26 марта 2020 года по 10 января 2021 года признается уважительной причиной несоблюдения специалистами рынка ценных бумаг требований к повышению квалификации и срокам представления документов в соответствии с пунктами 13 и 36 Положения о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Совета министров № 651 от 18.08.2016.
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