ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 10 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

14:46 09.11.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 ноября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5770 белорусского рубля, 1 евро – 3,0617 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3442 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,1754 белорусского рубля.