В понедельник, 9 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился всего лишь на 0,001 BYN (-0,4%) до 2,577 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,578 BYN). Объем торгов составил 41 121 100 BYN или 15 957 000 USD.

Евро вырос на 0,008 BYN (+0,26%) до 3,0617 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0537 BYN). Объем торгов: 12 565 100 BYN или 4 104 000 EUR.

Курс российского рубля также подорожал на 0,0077 BYN (+0,23%) и составил 3,3442 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3365 BYN). Объем торгов: 32 665 700 BYN или 976 800 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,578 и 2,64 рубля; евро между 3,062 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,337 и 3,4 рубля.