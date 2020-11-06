В пятницу, 6 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0373 BYN (-1,43%) до 2,578 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6153 BYN). Объем торгов составил 45 808 700 BYN или 17 769 000 USD.

Евро подешевел на 0,0219 BYN (-0,71%) до 3,0537 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0756 BYN). Объем торгов: 15 638 200 BYN или 5 121 000 EUR.

Курс российского рубля сдал позиции на 0,0073 BYN (-0,22%) и составил 3,3365 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3438 BYN). Объем торгов: 27 131 200 BYN или 813 160 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,58 и 2,62 рубля; евро между 3,055 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,336 и 3,4 рубля.