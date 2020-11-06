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06.11.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


15:22 06.11.2020

В пятницу, 6 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0373 BYN (-1,43%) до 2,578 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6153 BYN). Объем торгов составил 45 808 700 BYN или 17 769 000 USD.

Евро подешевел на 0,0219 BYN (-0,71%) до 3,0537 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0756 BYN). Объем торгов: 15 638 200 BYN или 5 121 000 EUR.

Курс российского рубля сдал позиции на 0,0073 BYN (-0,22%) и составил 3,3365 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3438 BYN). Объем торгов: 27 131 200 BYN или 813 160 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,58 и 2,62 рубля; евро между 3,055 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,336 и 3,4 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2020
валюта курс
EUR 3.0756
USD 2.6153
RUB 3.3438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0537 -0.0219
USD 2.5780 -0.0373
RUB 3.3365 -0.0073
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0520 3.0550
USD 2.5790 2.5800
RUB 3.3250 3.3360
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Конвертация в банках
на 06.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1880
EUR/RUB 91.8000 92.3000
USD/RUB 77.4000 77.9000
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