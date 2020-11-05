ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 6 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

15:45 05.11.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 ноября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6153 белорусского рубля, 1 евро – 3,0756 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3438 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2141 белорусского рубля.