В четверг, 5 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0277 BYN (-1,05%) до 2,6153 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,643 BYN). Объем торгов составил 31 781 100 BYN или 12 152 000 USD.

Евро также подешевел на 0,0086 BYN (-0,28%) до 3,0756 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0842 BYN). Объем торгов: 15 928 600 BYN или 5 179 000 EUR.

Курс российского рубля продолжил рост на 0,0041 BYN (+0,12%) и составил 3,3438 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3397 BYN). Объем торгов: 19 081 000 BYN или 570 640 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,615 и 2,68 рубля; евро между 3,079 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,347 и 3,4 рубля.