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05.11.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:19 05.11.2020

В четверг, 5 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0277 BYN (-1,05%) до 2,6153 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,643 BYN). Объем торгов составил 31 781 100 BYN или 12 152 000 USD.

Евро также подешевел на 0,0086 BYN (-0,28%) до 3,0756 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0842 BYN). Объем торгов: 15 928 600 BYN или 5 179 000 EUR.

Курс российского рубля продолжил рост на 0,0041 BYN (+0,12%) и составил 3,3438 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3397 BYN). Объем торгов: 19 081 000 BYN или 570 640 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,615 и 2,68 рубля; евро между 3,079 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,347 и 3,4 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2020
валюта курс
EUR 3.0842
USD 2.6430
RUB 3.3397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0756 -0.0086
USD 2.6153 -0.0277
RUB 3.3438 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0650 3.0780
USD 2.6010 2.6100
RUB 3.3380 3.3470
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Конвертация в банках
на 05.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 91.5000 92.2000
USD/RUB 77.8000 78.4200
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