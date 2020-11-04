ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

15:06 04.11.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 ноября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6430 белорусского рубля, 1 евро – 3,0842 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3397 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2733 белорусского рубля.