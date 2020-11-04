В среду, 4 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0133 BYN (-0,5%) до 2,643 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6563 BYN). Объем торгов составил 61 177 400 BYN или 23 147 000 USD).

Евро подешевел на 0,0141 BYN (-0,46%) до 3,0842 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0983 BYN). Объем торгов: 13 888 000 BYN или 4 503 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0186 BYN (+0,56%) и составил 3,3397 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3211 BYN). Объем торгов: 14 163 200 BYN или 424 080 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,645 и 2,68 рубля; евро между 3,092 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,343 и 3,34 рубля.