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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛ С НАЧАЛА ГОДА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА BR300 МЛН И $297,6 МЛН
10:17 04.11.2020
Министерство финансов с 1 января по 31 октября 2020 г. реализовало на внутреннем финансовом рынке номинированных в белорусских рублях государственных долгосрочных облигаций (ГДО) на Br300 млн и инвалютных ГДО на $297,6 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, из них в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продано ГДО на сумму $222,6 млн.
На сегодня в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» для физических и юридических лиц на ежедневной основе доступны для приобретения номинированные в долларах США гособлигации 271-го выпуска.
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