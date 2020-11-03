Министерство финансов с 1 января по 31 октября 2020 г. реализовало на внутреннем финансовом рынке номинированных в белорусских рублях государственных долгосрочных облигаций (ГДО) на Br300 млн и инвалютных ГДО на $297,6 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, из них в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продано ГДО на сумму $222,6 млн.

На сегодня в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» для физических и юридических лиц на ежедневной основе доступны для приобретения номинированные в долларах США гособлигации 271-го выпуска.