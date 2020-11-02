Во вторник, 3 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю уступил 0,0016 BYN (-0,06%) до 2,6563 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6579 BYN). Объем торгов составил 45 780 500 BYN или 17 235 000 USD.

Евро подорожал на 0,0043 BYN (+0,14%) до 3,0983 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,094 BYN). Объем торгов: 13 322 800 BYN или 4 300 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля поднялся на 0,0223 BYN (+0,68%) и составил 3,3211 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2988 BYN). Объем торгов: 23 550 900 BYN или 709 140 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,653 и 2,695 рубля; евро между 3,1 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,325 и 3,37 рубля.