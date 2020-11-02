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03.11.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО УСТУПИЛ ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ


14:00 03.11.2020

Во вторник, 3 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю уступил 0,0016 BYN (-0,06%) до 2,6563 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6579 BYN). Объем торгов составил 45 780 500 BYN или 17 235 000 USD.

Евро подорожал на 0,0043 BYN (+0,14%) до 3,0983 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,094 BYN). Объем торгов: 13 322 800 BYN или 4 300 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля поднялся на 0,0223 BYN (+0,68%) и составил 3,3211 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2988 BYN). Объем торгов: 23 550 900 BYN или 709 140 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,653 и 2,695 рубля; евро между 3,1 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,325 и 3,37 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2020
валюта курс
EUR 3.0940
USD 2.6579
RUB 3.2988
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0940 +0.0162
USD 2.6579 +0.0227
RUB 3.2988 -0.0302
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0940 3.1000
USD 2.6480 2.6530
RUB 3.3140 3.3250
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Конвертация в банках
на 03.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1720
EUR/RUB 93.0000 93.6000
USD/RUB 79.5000 80.1000
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