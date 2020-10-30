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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:50 02.11.2020

В понедельник, 2 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0227 BYN (+0,86%) до 2,6579 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,6352 BYN). Объем торгов составил 44 044 300 BYN или 16 571 000 USD.

Евро подорожал на 0,0162 BYN (+0,52%) до 3,094 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0778 BYN). Объем торгов: 10 779 300 BYN или 3 484 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,0302 BYN (-0,91%) и составил 3,2988 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,329 BYN). Объем торгов: 28 658 300 BYN или 868 760 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,66 и 2,68 рубля; евро между 3,095 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,305 и 3,37 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2020
валюта курс
EUR 3.0778
USD 2.6352
RUB 3.3290
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0778 -0.0062
USD 2.6352 +0.0088
RUB 3.3290 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0950
USD 2.6560 2.6600
RUB 3.2960 3.3080
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Конвертация в банках
на 02.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1650
EUR/RUB 93.5000 93.6000
USD/RUB 80.3000 80.6000
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