В понедельник, 2 ноября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0227 BYN (+0,86%) до 2,6579 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,6352 BYN). Объем торгов составил 44 044 300 BYN или 16 571 000 USD.

Евро подорожал на 0,0162 BYN (+0,52%) до 3,094 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0778 BYN). Объем торгов: 10 779 300 BYN или 3 484 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,0302 BYN (-0,91%) и составил 3,2988 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,329 BYN). Объем торгов: 28 658 300 BYN или 868 760 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,66 и 2,68 рубля; евро между 3,095 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,305 и 3,37 рубля.