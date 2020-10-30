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МИНФИН БЕЛАРУСИ С 9 НОЯБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ 7-ГО ВЫПУСКА ИНВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:51 02.11.2020
С 9 ноября 2020 года Минфин Беларуси начнет продажу седьмого выпуска государственных облигаций на предъявителя, номинированных в долларах США, для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, объем выпуска составляет 75 млн долларов США. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 долларов США.
Ставка процентного дохода - 3,2% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года.
Установлены следующие сроки выплаты процентного дохода:
по первому процентному периоду - с 9 ноября 2021 г.;
по второму процентному периоду - с 9 ноября 2022 г.;
по третьему процентному периоду - с 9 ноября 2023 г.
Облигации будут размещаться 8 октября 2021 г.
Дата начала погашения облигаций - 9 ноября 2023 г.
При этом досрочный выкуп облигаций не предусмотрен.
Владельцами облигаций могут быть физические лица, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.
Размещаться облигации будут через подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк».
Выплата процентного дохода по облигациям и их погашение осуществляются при предъявлении облигации владельцем в банк, осуществивший продажу облигации.
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