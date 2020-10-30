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МИНФИН БЕЛАРУСИ С 9 НОЯБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ 7-ГО ВЫПУСКА ИНВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

09:51 02.11.2020 С 9 ноября 2020 года Минфин Беларуси начнет продажу седьмого выпуска государственных облигаций на предъявителя, номинированных в долларах США, для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, объем выпуска составляет 75 млн долларов США. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 долларов США. Ставка процентного дохода - 3,2% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года. Установлены следующие сроки выплаты процентного дохода: по первому процентному периоду - с 9 ноября 2021 г.; по второму процентному периоду - с 9 ноября 2022 г.; по третьему процентному периоду - с 9 ноября 2023 г. Облигации будут размещаться 8 октября 2021 г. Дата начала погашения облигаций - 9 ноября 2023 г. При этом досрочный выкуп облигаций не предусмотрен. Владельцами облигаций могут быть физические лица, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Размещаться облигации будут через подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк». Выплата процентного дохода по облигациям и их погашение осуществляются при предъявлении облигации владельцем в банк, осуществивший продажу облигации.