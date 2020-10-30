В пятницу, 30 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0088 BYN (+0,34%) до 2,6352 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6264 BYN). Объем торгов составил 59 221 100 BYN или 22 473 000 USD.

В свою очередь евро опустился на 0,0062 BYN (-0,2%) до 3,0778 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,084 BYN). Объем торгов: 20 276 900 BYN или 6 588 000 EUR.

Курс российского рубля подорожал на 0,0016 BYN (-0,05%) и составил 3,329 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3274 BYN). Объем торгов: 11 849 700 BYN или 355 960 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,634 и 2,67 рубля; евро между 3,075 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,33 и 3,37 рубля.