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30.10.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ


14:25 30.10.2020

В пятницу, 30 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0088 BYN (+0,34%) до 2,6352 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6264 BYN). Объем торгов составил 59 221 100 BYN или 22 473 000 USD.

В свою очередь евро опустился на 0,0062 BYN (-0,2%) до 3,0778 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,084 BYN). Объем торгов: 20 276 900 BYN или 6 588 000 EUR.

Курс российского рубля подорожал на 0,0016 BYN (-0,05%) и составил 3,329 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3274 BYN). Объем торгов: 11 849 700 BYN или 355 960 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,634 и 2,67 рубля; евро между 3,075 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,33 и 3,37 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
валюта курс
EUR 3.0840
USD 2.6264
RUB 3.3274
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0778 -0.0062
USD 2.6352 +0.0088
RUB 3.3290 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0660 3.0730
USD 2.6280 2.6320
RUB 3.3170 3.3300
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Конвертация в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1680
EUR/RUB 92.1000 92.8000
USD/RUB 79.0000 79.4000
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