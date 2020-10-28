В четверг, 29 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0274 BYN (+1,05%) до 2,6264 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,599 BYN). Объем торгов составил 66 581 900 BYN или 25 351 000 USD.

Евро поднялся на 0,0319 BYN (+1,05%) до 3,084 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0521 BYN). Объем торгов: 18 707 300 BYN или 6 066 000 EUR.

Курс российского рубля подешевел на 0,0091 BYN (-0,27%) и составил 3,3274 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3365 BYN). Объем торгов: 26 799 300 BYN или 805 420 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,633 и 2,66 рубля; евро между 3,089 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,19 и 3,49 рубля.