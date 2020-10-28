ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

15:08 28.10.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 октября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5990 белорусского рубля, 1 евро – 3,0521 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3365 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,1503 белорусского рубля.