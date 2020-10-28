В среду, 28 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0456 BYN (+1,79%) до 2,599 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5534 BYN). Объем торгов составил 28 932 400 BYN или 11 132 000 USD.

Евро вырос на 0,0346 BYN (+1,15%) до 3,0521 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0175 BYN). Объем торгов: 19 151 900 BYN или 6 275 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля подешевел на 0,0033 BYN (-0,1%) и составил 3,3365 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3398 BYN). Объем торгов: 14 578 000 BYN или 436 920 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,61 и 2,65 рубля; евро между 3,065 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,34 и 3,4 рубля.