ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 28 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

15:44 27.10.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 октября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5534 белорусского рубля, 1 евро – 3,0175 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3398 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0008 белорусского рубля.