Во вторник, 27 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0132 BYN (+0,52%) до 2,5534 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5402 BYN). Объем торгов составил 27 617 100 BYN или 10 816 000 USD.

Евро также вырос на 0,0129 BYN (+0,43%) до 3,0175 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0046 BYN). Объем торгов: 19 471 700 BYN или 6 453 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля подорожал на 0,0172 BYN (+0,52%) и составил 3,3398 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3226 BYN). Объем торгов: 9 064 260 BYN или 271 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,562 и 2,59 рубля; евро между 3,025 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,343 и 3,4 рубля.