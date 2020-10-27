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27.10.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


14:17 27.10.2020

Во вторник, 27 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0132 BYN (+0,52%) до 2,5534 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5402 BYN). Объем торгов составил 27 617 100 BYN или 10 816 000 USD.

Евро также вырос на 0,0129 BYN (+0,43%) до 3,0175 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0046 BYN). Объем торгов: 19 471 700 BYN или 6 453 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля подорожал на 0,0172 BYN (+0,52%) и составил 3,3398 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3226 BYN). Объем торгов: 9 064 260 BYN или 271 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,562 и 2,59 рубля; евро между 3,025 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,343 и 3,4 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2020
валюта курс
EUR 3.0046
USD 2.5402
RUB 3.3226
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0175 +0.0129
USD 2.5534 +0.0132
RUB 3.3398 +0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0180 3.0240
USD 2.5570 2.5600
RUB 3.3350 3.3430
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Конвертация в банках
на 27.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1810
EUR/RUB 90.4500 90.7000
USD/RUB 76.6500 77.0000
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