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23.10.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:50 23.10.2020

В пятницу, 23 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0061 BYN (-0,24%) до 2,5399 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5466 BYN). Объем торгов составил 71 378 600 BYN или 28 103 000 USD).

Евро подешевел на 0,0144 BYN (-0,48%) до 3,0029 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0216 BYN). Объем торгов: 27 196 800 BYN или 9 057 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0178 BYN (+0,54%) и составил 3,3212 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3052 BYN). Объем торгов: 35 833 200 BYN или 1 078 920 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,539 и 2,59 рубля; евро между 3,004 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,317 и 3,39 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2020
валюта курс
EUR 3.0173
USD 2.5460
RUB 3.3034
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0029 -0.0144
USD 2.5399 -0.0061
RUB 3.3212 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0000 3.0040
USD 2.5340 2.5390
RUB 3.3100 3.3170
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Конвертация в банках
на 23.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1840
EUR/RUB 90.5000 90.6000
USD/RUB 76.5000 76.8000
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