В пятницу, 23 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0061 BYN (-0,24%) до 2,5399 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5466 BYN). Объем торгов составил 71 378 600 BYN или 28 103 000 USD).

Евро подешевел на 0,0144 BYN (-0,48%) до 3,0029 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0216 BYN). Объем торгов: 27 196 800 BYN или 9 057 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0178 BYN (+0,54%) и составил 3,3212 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3052 BYN). Объем торгов: 35 833 200 BYN или 1 078 920 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,539 и 2,59 рубля; евро между 3,004 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,317 и 3,39 рубля.