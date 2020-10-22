ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

15:41 22.10.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 октября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5460 белорусского рубля, 1 евро – 3,0173 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3034 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0063 белорусского рубля.