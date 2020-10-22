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22.10.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ОСНОВНЫХ ВАЛЮТ


14:05 22.10.2020

В четверг, 22 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0006 BYN (-0,02%) до 2,546 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5466 BYN). Объем торгов составил 116 642 000 BYN или 45 814 000 USD.

Евро подешевел на 0,0043 BYN (-0,14%) до 3,0173 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0216 BYN). Объем торгов: 46 430 900 BYN или 15 388 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0018 BYN (+0,05%) и составил 3,3034 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3052 BYN). Объем торгов: 36 505 600 BYN или 1 105 100 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,549 и 2,6 рубля; евро между 3,015 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,3 и 3,38 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2020
валюта курс
EUR 3.0216
USD 2.5466
RUB 3.3052
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0173 -0.0043
USD 2.5460 -0.0006
RUB 3.3034 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0070 3.0140
USD 2.5450 2.5480
RUB 3.2980 3.3000
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Конвертация в банках
на 22.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 91.1000 91.4000
USD/RUB 77.1500 77.5000
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